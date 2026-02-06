Haberler

Van ve Hakkari'de 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Van ve Hakkari'de kar, tipi ve sis nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde ise sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı iki ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Derecik Belediyesi ekipleri, Oylum ile Ağaçlı mahalleleri arasında yağış nedeniyle hasar gören yolda çalışma başlattı.

Bir köy ve bir mezra yolunun kapalı olduğu il merkezinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
