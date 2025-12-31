Van Valisi Balcı'dan yeni yıl mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle yeni bir yıla daha girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılların, geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktaları olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"2026 yılının, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını candan, kalpten diliyorum. Van'da ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin imarı, ihyası, inşaası, vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenlikleri için hayatın her alanına dokunarak çalışmalarımıza devletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyeli doğrultusunda devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerle devletimizin gerçek sahibi milletimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaş almış hemşehrilerimizin ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için 2026'da da yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Balcı, "Yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı, kardeşlik ve dostluk hislerimizi güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretimizi artırması, başta cennet vatanımız Türkiye'miz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız insanlara ve bütün dünyaya huzur, barış ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Vanlı hemşehrilerim başta olmak üzere milletimizin 2026 yılını gönülden kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlık ve afiyet diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.