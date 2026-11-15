Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van polisi 29 kilo 220 gram uyuşturucuya el koydu, 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van polisi 29 kilo 220 gram uyuşturucuya el koydu, 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

VAN'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti

Görüntüler bomba! Türkiye maçı öncesi olanlar oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş
GTA 6 için işi gücü bırakacaklar! Milyonlarca kişi izin almaya hazırlanıyor

Milyonlarca kişi 19 Kasım tarihinde izin almaya hazırlanıyor
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı24

Mağaza açılışında birbirlerini ezdiler! Hem de bakın hangi ürün için
Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek

Aman dikkat! 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı
Galatasaray'da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü

Ve korkulan oldu! Galatasaray'da bir iyi, bir kötü haber

14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

14 yıllık sır perdesi bakın nasıl çözüldü! Çifte cinayette 5 tutuklama
Emin Günenç'ten dizi sektöründeki krize yorum: Oyuncular gerekeni yapsın

Ünlü oyuncu sektördeki krizi anlattı: 30 yıldır böylesi görülmedi