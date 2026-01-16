Van Müzesi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Van Müzesi, bakım, onarım ve tadilat çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli değerlerinden Van Müzesi'nde, ziyaretçilere daha güvenli, konforlu ve çağdaş bir müze deneyimi sunulması amacıyla bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün onayı doğrultusunda müze, 13 Ocak 2026'dan itibaren yürütülecek çalışmalar süresince geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Müzenin mevcut yapısı ve hizmet kapasitesini korunarak daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanan çalışmalarla, zengin koleksiyonun daha nitelikli bir sunumla ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.