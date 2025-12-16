Haberler

Van merkeze mevsimin ilk karı düştü
Van merkezde mevsimin ilk karı yağarak sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağış altında dolaşırken, araçlar karla kaplandı. Esnaf, yağan karın bölge için önemine dikkat çekti.

VAN merkeze mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar lapa lapa yağan yağışı altında gezintiye çıkarken, park halindeki araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Van merkezde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Bu yıl daha geç yağan kar yağışı ile birlikte sokaklar kısa sürede beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, lapa lapa yağan yağışın altında gezintiye çıktı. Van'da esnaf Şenol Sarı, bu yıl gecikmeli de olsa yağan kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Bu bölgenin güzelliği de kardan geliyor. Son zamanlarda yağışın az yağması nedeniyle Van Gölü'nde çekilme var. Eğer yeterince kar yağmazsa bu bölgede de su sıkıntısı yaşanır. İnşallah bu yıl iyi bir yağış düşer. Kent merkezine yılın ilk karı düştü." dedi.

