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Van Kalesi'nde Düşen Kadın Kurtarıldı

Van Kalesi'nde Düşen Kadın Kurtarıldı
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Van Kalesi'nde kayalık alandan düşerek ayağını kıran 68 yaşındaki kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Gezmek amacıyla Van Kalesi'nde giden S.K, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldığı yerden ekiplerce çıkarılan kadının, ayağının kırıldığı tespit edildi.

Sedyeyle kaleden indirilen S.K, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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