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Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci yılına özel klip

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci yılına özel klip
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Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü için hazırladığı klipte, personelin asayiş, trafik, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verdi. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

VAN İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı. Sanal medya hesaplarından paylaşılan klipte, jandarma personelinin kent genelinde yürüttüğü faaliyetler, ziyaretler, denetimler ve vatandaşlarla buluşmaları yer aldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ve kısa sürede yoğun ilgi gören klipte, jandarmanın asayiş, trafik, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalardan görüntülere yer verildi. Ayrıca personelin vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretler ile çeşitli etkinliklerden kesitler de klipte yer aldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan klipte şu ifadelere yer verildi:

"Köklü geçmiş, güçlü gelecek. Aynı aşk ve sadakatle, 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. Huzur ve güvenin teminatı, kanun ordusu jandarmamızın 187'nci yıl dönümü kutlu olsun."

Paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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