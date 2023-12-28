Van'ın Saray ilçesinde rüzgarın savurduğu kar yolları kapattı

VAN'ın Saray ilçesinde etkili olan rüzgarın savurduğu kar, kırsal 3 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin çabaları ile kapanan yollar, tekrar açıldı.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Saray ilçesinde, dün akşam saatlerinde rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisi ile savrulan kar, kırsal Turan, Karahisar ve Kepir mahallelerinin yollarını ulaşıma kapattı. Rüzgarın etkisiyle özellikle çukur bölgelerdeki kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile mahalle yolları, yeniden ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kar yağışı sonrası tüm yolları açtıklarını ancak bazı yolların rüzgar ile yeniden kapandığını, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sürekli hazır bekletildiğini söyledi.