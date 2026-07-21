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3 bin 200 rakımdaki buzul gölünde Off-Road ekibinden kano etkinliği

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Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 200 metre yükseklikteki Çalyan Buzul Gölü, off-road ve kano etkinliğiyle doğaseverleri ağırladı. 30 kişilik ekip zorlu parkurları aşarak bölgede gösteri yaptı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve 'saklı cennet' olarak nitelendirilen Çalyan Buzul Gölü, doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Van Gölü Off-Road ekibinden 30 kişi, zorlu parkurları aşarak ulaştıkları bölgede arazi araçları ile gösteri yaptı, ardından kano etkinliği düzenledi.

Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çalyan Buzul Gölü'ne, 10 araç ve 30 kişilik ekiple gezi düzenleyen doğaseverler, bölgede kamp kurdu. Erimeyen kar ve buz kütleleri ile çevrili göl, eşsiz manzara sundu. Çamurlu ve engebeli parkurlarda arazi araçlarıyla gösteri yapan ekip üyeleri, daha sonra 3 bin 200 rakımdaki gölde kano etkinliği düzenledi. Doğa sporlarıyla turizmi buluşturan organizasyon, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladı.

'MUAZZAM BİR POTANSİYELE SAHİP'

Van Gölü Off-Road ekibi sorumlusu İlhan İler, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her hafta farklı bir bölgede etkinlik düzenlediklerini belirterek, "10 araçtan oluşan yaklaşık 30 kişilik ekibimizle Çalyan Gölü'ne gezi düzenledik. Zorlu parkurları aşarak Faraşin'in kalbindeki Çalyan Gölü'ne ulaştık. Faraşin bölgesi ve Çalyan Gölü, doğa sporları ve alternatif turizm açısından muazzam bir potansiyele sahip. Burayı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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