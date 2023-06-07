Van'ın Özalp ilçesinde hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay ile 'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan kişiler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Van'ın Özalp ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan kişiler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.