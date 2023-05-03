VAN'ın Özalp ilçesinde dolu yağışı

Özalp ilçesi yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, tarım alanlarına zarar verilmedi.

VAN'ın Özalp ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü.

Özalp'te sabah saatlerinde başlayan yağmur, saat 15.00 sıralarında yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde yaşayan ve tarımla uğraşan Murat Kılınç, "Önce şiddetli bir sağanak yağış başladı, ardından ilçe merkezine ve yüksek kesimlerde dolu yağışı başladı. Dolu Allah'tan tarım alanlarına zarar vermedi." dedi.