Van'ın ovalarında renk cümbüşü

VAN - Van'da, yaz mevsiminin gelişiyle açan çiçeklerle beraber ovalar eşsiz güzelliğe büründü.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Van, yaz mevsimin gelmesiyle ovalar rengarenk çiçeklere büründü. Havaların ısınmasıyla ile birlikte değişik renkteki birbirinden güzel çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen ovalar güzel manzaralar oluştu. Ovanın etrafını çevreleyen göletlerin, dağların yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanındaki sarı, beyaz, kırmızı ve mor çiçeklerin açmasıyla kartpostallık manzaralar sunarken, yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen çiçekler görenleri hayran bırakıyor.