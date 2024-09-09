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Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni okul açıldı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde Koçgüden Mahallesi'nde yapılan 2 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi. Okul, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmete girdi. Kaymakam Yasin Erdem, açılışta yaptığı konuşmada okulun ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Koçgüden Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 derslikli okulun açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eski binanın bulunduğu alana inşa edilen okul, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde açıldı.

Açılış programında konuşan Erdem, okulun ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Çalışan, üreten ve her açıdan donanımlı gençlerin ülkeye kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim görmeleri için ihtiyaç duyulan mahallelere yeni okullarımız yapılıyor. Bugün de Koçgüden Mahallesi'nde bu güzel okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun adını daha önce ilçemize aşevi kazandıran hayırsever iş insanımızın anne ve babasının ismini vererek Özdemir-Memihan Çiftçi İlkokulu olarak belirledik. Okulun mahallemize, ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Erdem ayrıca yaz tatili sonrası okul heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincine de ortak oldu, ilk ders zilini çaldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Değer, veliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yasin Erdem Eğitim Güncel van

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