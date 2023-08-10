Van'ın Gürpınar ilçesinde su sıkıntısı yaşayan hayvanlara belediye tarafından su taşınıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde kırsalda aşırı sıcaklardan dolayı su bulmakta zorluk yaşayan küçükbaş hayvan sürülerinin bulunduğu bölgelere, belediye ekipleri tarafından tankerle su taşınıyor.

Kuraklık sonucu bölgedeki su kaynaklarının azalması, küçükbaş hayvan varlığının fazla olduğu ilçede çobanların sürülerine su bulmakta zorluk yaşamasına neden oluyor.

Gürpınar Belediyesi ekipleri de su sıkıntısının yaşandığı bölgelere tankerlerle su taşıyarak hayvanların ihtiyacını karşılıyor.

Işıkpınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürülerinin susuz kaldığı haberini alan ekipler, tankerlerle zorlu yayla yolunu aşarak bölgedeki sıvatları suyla doldurdu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yöredeki vatandaşların su talebine kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Son yıllarda bölgede kuraklığın etkili olduğunu belirten Tanış, şöyle konuştu:

"İlçemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Son yıllarda yaşanan kuraklık maalesef su kaynaklarımızı azalttı. Hayvanları için su bulmakta güçlük çeken vatandaşlarımız bizden yardım istemeye başladı. Biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Tankerlerle sürülerin bulunduğu bölgeye su gönderiyoruz."

Işıkpınar Mahallesi'nde çobanlık yapan Yunus Baday, "Bölgede su sorunu yaşıyoruz. Sıvatlarda su kalmamıştı. Belediyeden yardım istedik. Sağ olsunlar gelip sıvatlarımızı doldurdular. Hayvanlarımız zor durumdaydı. Allah razı olsun." dedi.

Aynı mahallede sürüsünü otlatan Nurtaç Sütçü ise belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış'a ulaşarak su sorunumuzu dile getirdik. Hemen ekipler geldi ve sıkıntımız giderildi." ifadesini kullandı.