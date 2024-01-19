Üye Girişi
Haberler

Van'ın Gürpınar ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarında yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için sürekli sahada olduklarını belirtti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarında, yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için çaba sarf eden belediye ekipleri, tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sürücülerin olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için sürekli sahada olduklarını söyledi.

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en geniş ilçelerinden biri olduklarını belirten Tanış, "Zorlu coğrafyada vatandaşlarımızın bir sorunla karşılaşmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışı sonrası açtığımız yollar birkaç gün sonra tipi ve rüzgar nedeniyle tekrar kapanabiliyor. Ekiplerimiz sürekli sahada yolları açık tutmak ve genişletmek için çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Hakkari

Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ve soğuk hava hayatı yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Öğrencilerin, sis ve soğuk havaya rağmen karnelerini almak için okula gittikleri gözlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Hayrullah Tanış Van Ulaşım Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi? CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı! Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var? Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024? Takdir ve Teşekkür belgesi para ödülü var mı? Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak? Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var? Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini! Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title