Üye Girişi
Haberler

Van'ın Gevaş ilçesinde boş bir kuyuda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Güncel Haberler

Van'ın Gevaş ilçesinde boş bir kuyusuna düşen keçi, Türkiye Elektrik İletişim (TEİAŞ) A.Ş. ekipleri tarafından kurtarıldı. Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı eteklerinde çalışma yapan TEİAŞ ekipleri, keçi sesi duydu. Sesin geldiği yere giden ekipler, üstü açık bir kuyuda keçinin olduğunu gördü. Bunun üzerine çalışanlardan biri kuyuya girerek keçiyi kurtardı. Kuyudan kurtarılan keçi kaçarak gözden kayboldu.

Kuyuya düşen keçiyi Teiaş ekipleri kurtardı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde boş bir kuyusuna düşen keçi, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı eteklerinde çalışma yapan TEİAŞ ekipleri, keçi sesi duydu. Sesin geldiği yere giden ekipler, üstü açık olan bir kuyuda keçinin olduğunu gördüler. Bunun üzerine çalışanlardan biri kuyuya girerek keçiyi kurtardı. Kuyudan kurtulan kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Gevaş Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title