Van'ın Gevaş ilçesinde boş bir kuyuda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde boş bir kuyusuna düşen keçi, Türkiye Elektrik İletişim (TEİAŞ) A.Ş. ekipleri tarafından kurtarıldı. Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı eteklerinde çalışma yapan TEİAŞ ekipleri, keçi sesi duydu. Sesin geldiği yere giden ekipler, üstü açık bir kuyuda keçinin olduğunu gördü. Bunun üzerine çalışanlardan biri kuyuya girerek keçiyi kurtardı. Kuyudan kurtarılan keçi kaçarak gözden kayboldu.