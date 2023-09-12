Van'ın Edremit Belediyesi, Eminpaşa Mahallesi'nde Doğalgaz Çalışmalarına Başladı
Edremit Belediyesi, Eminpaşa Mahallesi'nde yaşanan imar sorununu çözerek doğalgaz çalışmalarının başlamasını sağladı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı İsmail Say, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
Van'ın Edremit Belediyesi, Eminpaşa Mahallesi'nde yaşanan imar sorununu çözüme kavuşturarak, doğalgaz çalışmalarının başlamasını sağladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imar sorunu nedeniyle mahalledeki 300 hanenin imar sorunu belediyenin çalışmaları sonucu çözüldü.
Bunun üzerine mahallenin bir bölümünde yapılamayan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına başlandı.
Doğalgaz alt yapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı İsmail Say, daha sonra muhtar Mesut Irmak ile mahalleyi dolaştı.
Mahalle sakinleriyle sohbet eden Say, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.