Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde tarlasında çalışan Halis Çiçek'e yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde tarlasında çalışan 51 yaşındaki Halis Çiçek'e yıldırım isabet etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çiçek'in cenazesi, Çaldıran Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.