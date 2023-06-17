Van'ın Bahçesaray ilçesinde kavga: 7 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Cevizlibelen ile Altındere mahalleleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 5 yaralı helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti ve güvenlik önlemi aldı.