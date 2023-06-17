Van'ın Bahçesaray ilçesinde kavga: 7 yaralı
Güncel Haberler
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Cevizlibelen ile Altındere mahalleleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 5 yaralı helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti ve güvenlik önlemi aldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Cevizlibelen ile Altındere mahallelerinin sakinleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede müdahalesi yapılan 5 yaralı, helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti, güvenlik önlemi aldı.