Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İlçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel