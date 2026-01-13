Haberler

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İlçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Maçın başında korkutan sakatlık
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilot Fener'in yeni yıldızını açıkladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi