Van İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çandıroğlu, mesajında, Anadolu Ajansının, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde, milletin sesi olmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade eden Çandıroğlu, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla önemli bir misyon üstlenen Anadolu Ajansı, uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaşmıştır. Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansı, güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunda güçlü bir itibar oluşturmaktadır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu da Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Topluluk üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Anadolu Ajansına ve çalışanlarına başarılar dileriz. Van'ın eşsiz doğasında, her rotamızda sesimizi duyuran, spora ve sporcuya verdiği değerle hep yanımızda olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.