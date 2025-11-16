Van Hudut Hattında 68 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde toplam 68 kilo 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 68 kilo 852 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 68 kilo 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel