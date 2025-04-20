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Van Havalimanı'nda 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli, 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan analiz çalışmaları sonucu yabancı uyruklu 2 şüpheli durduruldu.

Yabancı uyruklu şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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