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Yaban keçileri görüntülendi

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Van'ın Saray ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

Van'ın Saray ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

İlçenin Karahisar Mahallesi'ndeki bir alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.

Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken kamerayla kaydedildi.

Çoban Barış Tosun "Bu güzel hayvanların burada yaşadığını görmek bizi mutlu etti. Sürekli koyunlarımı bu bölgede otlatıyorum ve çok görüyorum. Sayıları 20'yi aşmış durumda. Bu tür nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları korumamız lazım." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel

Saray Van Güncel Haberler

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