Van Gölü Sahil Yolu Projesinin 3. Etabı Başladı

Van Büyükşehir Belediyesince geçen yıl iki etabı tamamlanan sahil yolunun 3. etap çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yürütülen Van Gölü sahil yolu 3. etap çalışmaları kapsamında 8 kilometrelik sahil yolunun asfaltına başlandı.

Üçüncü etabın tamamlanmasıyla 18 kilometre uzunluğa ulaşacak sahil yolu projesinde, yürüyüş ve bisiklet yolları, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar ve geniş rekreasyon alanları yer alıyor.

Projeyle üç ilçenin Van Gölü sahiliyle buluşturulması planlanıyor.