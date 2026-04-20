Haberler

Van Gölü'nün Rengi Değişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciş ilçesinde karların erimesi ve yağışlarla birlikte derelerin taşıdığı alüvyon, Van Gölü'nün kıyılarında suyun renginin kahverengiye dönmesine neden oldu. Bölge halkı, son yılların en yağışlı kış sezonunu geçirdiğinin altını çizdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi yükselen derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle Van Gölü kıyılarında suyun rengi kahverengiye döndü.

Son zamanlarda etkili olan yağış ve karların erimesiyle derelerin taşıdığı alüvyon, Van Gölü'nün rengini değiştirdi. Derelerin göle döküldüğü kısımlardaki renk değişimi, dronla görüntülendi. Gölün sahil kenarları kahverengi olurken, açıklar ise mavi kaldı. Bölge halkı, son yılların en yağışlı kış sezonunu geçirdiklerini, bu durumun özellikle su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

Van Gölü'ndeki renk değişimini görüntüleyen Emrah Yağar ise "Karların erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle derelerden akan çamurlu sular Van Gölü'ne dökülüyor. Bu nedenle de sahil kahverengine dönüşmüş. Biz de bu manzarayı görüntülemeye çalıştık" dedi.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

