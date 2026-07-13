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Van Gölü'nde seviye yükseldi; mikrobiyalitler su altında kaldı

Van Gölü'nde seviye yükseldi; mikrobiyalitler su altında kaldı
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Van Gölü'nde bu yıl etkili olan yoğun yağışlar sayesinde su seviyesi yükseldi. Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan mikrobiyalitler tekrar sular altında kaldı. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, bu durumun gölün eski seviyesine kavuşması için umut verici olduğunu belirtti.

VAN Gölü'nde su seviyesinin bu yıl etkili olan yağışlarla yükselmesiyle, daha önce kuraklık nedeniyle yaşanan çekilmeyle gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler de yeniden su altında kaldı.

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü'nde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle önemli ölçüde su kaybı yaşanmış, özellikle gölün kuzeyindeki Erciş kıyılarında çekilme belirgin hale gelmişti. Çekilen suların ardından, binlerce yılda oluşan ve adeta batık bir şehri andıran mikrobiyalitler ortaya çıkmıştı. Bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlarla göl seviyesinin yeniden yükselmesi, kuraklık döneminde ortaya çıkan mikrobiyalitlerin tekrar sular altında kalmasını sağladı.

'UMARIM VAN GÖLÜ ESKİ SEVİYESİNE KAVUŞUR'

Yaklaşık 30 yıldır bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, yıllar içinde Van Gölü'ndeki değişimi yakından takip ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde büyük çekilmeler olmuştu. Göl suları çekilince ortaya adeta bir şehri andıran mikrobiyalitler çıktı. Ben de o görüntüleri fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Bu yıl aynı bölgeye tekrar geldim. Yoğun yağışların ardından mikrobiyalitlerin yeniden sular altında kaldığını gördüm. Bu durum göl seviyesinin de olsa yükseldiğini gösteriyor. Bu tablo beni oldukça mutlu etti. Umarım önümüzdeki yıllarda da yağışlar devam eder ve Van Gölü eski seviyesine kavuşur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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