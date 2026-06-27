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Van Gölü'nde yılan ile martının inci kefali mücadelesi görüntülendi

Van Gölü'nde yılan ile martının inci kefali mücadelesi görüntülendi
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Van Gölü'nde inci kefali göçü sırasında bir yılanın avladığı balığı kapmak için martının verdiği mücadele görüntülendi. Martı, defalarca suya dalarak balığı yılanın ağzından almayı başardı.

Van Gölü'nde bir martının, yılanın avladığı inci kefalini kapmak için verdiği mücadele görüntülendi.

Her yıl üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor.

Suyun akışının tersine yüzerek üreme alanlarına yumurtalarını bırakan inci kefalleri, bu zorlu yolculukta akıntıya karşı mücadele ederken martılar başta olmak üzere birçok yaban hayvanı için de besin kaynağı oluşturuyor.

İnci kefallerinin yoğunlukta olduğu bölgelere akın eden martılar ile akarsulardaki avcı hayvanlar, göç boyunca avlayabildikleri inci kefalleriyle besleniyor.

Van'ın Edremit ilçesi kıyısında yılanın avladığı inci kefalini ağzından almaya çalışan martının mücadelesi görüntülendi.

AA muhabirince fotoğraflanan mücadelede, yılanın yakaladığı inci kefalini almak için defalarca suya dalan martının, sonunda balığı kaparak uzaklaştığı anlar kaydedildi.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin
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