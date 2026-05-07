Van'da kacak inci kefali avlayan 7 kişi suçüstü yakalandı

Van Gölü'nde yapılan denetimlerde, inci kefali avlayan 7 kişi suçüstü yakalanarak 112 bin lira ceza alırken, 800 kilo balığa el konuldu.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali için jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde Muradiye ilçesinde kaçak avlanma yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. 800 kilo balığa el konulurken, şüphelilere ise 112 bin 742 lira idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel şölen sunarken, kaçak avcılığın önüne geçilmesi için de Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı ekipleri gece- gündüz denetim yapıyor. Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi mevkisinde yapılan denetimlerde, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta, Van Gölü'nde yumurtlama dönemi olduğundan akarsulara doğru yüzen inci kefallerini avladıkları tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere 112 bin 742 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen yaklaşık 800 kilo inci kefaline de el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
