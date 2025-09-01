Van Gölü Kıyısındaki Sahil Yolu Projesinde Son Etap Çalışmaları Başladı

Van Büyükşehir Belediyesince Van Gölü kıyısına yapılan sahil yolunun son etap çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yürütülen Van Gölü Sahil Yolu Projesi devam ediyor.

Üçüncü etabın asfalt serimin de sona gelen ekipler, Atıksu Arıtma Tesisi yanı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 6 kilometrelik yolda başlatılan dördüncü etapta ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu etapta daha önce Tuşba Belediyesi tarafından yapılan mevcut sahil yolunun genişletilerek aydınlatma ve üstyapılarının tamamlanması planlanıyor.

Son etabın da tamamlanmasıyla 18 kilometre uzunluğa ulaşacak sahil yolu projesinde orta refüj, kaldırım, aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar ve geniş rekreasyon alanları yer alıyor.

Üç ilçeyi sahille buluşturacak yol, Edremit ilçesi Uygulama Oteli yanından başlayarak Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar uzanacak.