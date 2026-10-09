Van Gölü kıyılarındaki flamingolar pembe görünümleriyle dronla görüntülendi

Van Gölü kıyılarındaki flamingolar pembe görünümleriyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gölü kıyılarında bir araya gelen flamingolar, pembe tonları ve zarif görünümleriyle dikkati çekiyor. 'Allı turna' olarak da bilinen flamingolar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarınca ilgiyle izlenirken kıyılardaki gruplar dronla görüntülendi.
Van Gölü kıyılarında bir araya gelen flamingolar, pembe tonları ve zarif görünümleriyle dikkati çekiyor.
Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, kıyılarda gruplar halinde görülüyor.
Uzun bacakları, ince boyunları ve pembe tonlarındaki tüyleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken flamingolar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA