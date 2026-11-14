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Van Gevaş'ta otomobilde 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

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Van'ın Gevaş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma ekiplerinin Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada bir otomobilde arama yapıldı. Aramada araçta gizlenmiş 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, ilçede T.Ş'nin kullandığı otomobilde arama yapıldı.

Aramada, araçta gizlenmiş halde 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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