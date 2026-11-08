Van Erciş'te yüksek kesimlere ilk kar yağdı, Ağırkaya'da 5 santimetreye ulaştı

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VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Erciş ilçe merkezinde dün gece sağanak etkili olurken, kırsal mahallelerde kar yağışı görüldü. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığının 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Mahalleli, mevsimin ilk kar yağışına sevindiklerini belirterek, bölgenin bu sayede farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı