Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz, mezarı başında anıldı

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelde 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sebahattin Yılmaz, vefatının 12. yılında Erzurum'da kabri başında anıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, Demirören Haber Ajansı (DHA) Erzurum Bölge Müdürü Turgay İpek, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkan Vekili Esat Bindesen, DHA muhabiri Yılmaz'ın Erzurum Asri Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Vali Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ile katılımcılar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek Yılmaz'ın mezarına çiçek bıraktı.

Sekmen, ziyaretin ardından gazetecilere, Yılmaz'ın, Erzurum basınına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Erzurum basınının 140 yıllık geçmişi olduğuna işaret eden Sekmen, "Sebahattin kardeşimiz, mazisi uzun ve bu şehrin kurtuluşunda faydalı hizmetleri olan Erzurum basınının önemli simalarındandı. Van depreminde görev için o bölgeye gitmişti. İlk depremden sonra sağlam olduğu iddia edilen Bayram Oteli'nde kalırken gece meydana gelen ikinci depremde enkaz altında şehit oldu. Sebahattin kardeşimizi basın şehidi olarak hatırlıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Başta Erzurum olmak üzere yoğun şekilde eski binaları yenilemenin gayreti içerisindeyiz. Deprem bölgelerinde görüldü ki TOKİ'nin yapmış olduğu konutlarda en ufak bir çizik olmadı. Biz de TOKİ'yle iş yapan belediye olarak yaptığımız konutlarda hamdolsun böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra yapılacak tüm binalarda tünel kalıp sistemini öneriyorum. Madem bu sistem denendi, sağlamlık testi yapıldı, ülkemizde mecbur hale gelmeli ve tünel kalıp sistemi uygulanmalı."