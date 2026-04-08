Van'dan Tahran'a ulaştırılmak üzere içinde tıbbi malzemelerin bulunduğu 3 yardım TIR'ı yola çıktı
ABD ile İran arasında günlerdir süren savaşın ardından gece saatlerinde sağlanan geçici ateşkes sonrası, Van'dan İran'ın başkenti Tahran'a ulaştırılmak üzere içinde tıbbi malzemelerin bulunduğu 3 yardım TIR'ı yola çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı