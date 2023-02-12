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VAN'DAN GİDEN EKİPLER AŞEVLERİ KURDU; MALATYA'DA 100 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILIYOR

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VAN Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, depremin vurduğu Malatya'da kurulan aşevlerinde, her gün 100 bin depremzedeye kahvaltı ile 2 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

VAN Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, depremin vurduğu Malatya'da kurulan aşevlerinde, her gün 100 bin depremzedeye kahvaltı ile 2 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

Van'da depremzedeler için toplanan yardımlar, TIR ve kamyonlarla depremin vurduğu Malatya'ya gönderiliyor. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ayrıca Malatya'nın çeşitli noktalarına, aşeviler kurulup sıcak yemekler yapılıyor. Burada hazırlanan kahvaltı ile 2 öğün sıcak yemek, her gün 100 bin depremzedeye dağıtılıyor. İçişleri Bakanlığı'nca Malatya'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kardeş ilimiz Malatya'da yaraları en kısa sürede saracağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız" dedi.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Van Valiliği Malatya Van Güncel Haberler

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