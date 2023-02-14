VAN'DAN GİDEN EKİP, MALATYA'DA KONTEYNER KENT KURMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

VAN'dan depremin yıkıma neden olduğu illerden Malatya'ya giden ekipler, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere birçok noktada görev alırken, şimdi de depremden etkilenen vatandaşların barınması için konteyner kent kurma çalışmalarına katıldı.

VAN'dan depremin yıkıma neden olduğu illerden Malatya'ya giden ekipler, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere birçok noktada görev alırken, şimdi de depremden etkilenen vatandaşların barınması için konteyner kent kurma çalışmalarına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Malatya'ya, Van'dan giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Van Valisi Ozan Balcı koordinasyonunda Malatya'nın her noktasında depremin yaralarının sarılması için çalışan ekipler, ilk etapta kurdukları çadırların ardından 2 bin konteynerden oluşan konteyner kent kuruyor. Vali Balcı, altyapı, elektrik ve su bağlantılarının Van Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından büyük bir hızla sürdürüldüğü kurulma aşamasındaki konteyner kentte incelemelerde bulundu. Vali Ozan Balcı, büyük bir azimle çalışan ekiplere teşekkür ederek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların konteynerlere yerleştirileceğini söyledi.

Ekipler ayrıca, Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda şehrin zarar gören su ve kanalizasyon altyapısını da onarıyor. VASKİ ekipleri öncelikle depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan çadır kentler ve hizmet veren binaların altyapısını onarırken, tankerle su taşıma, basınç aracı ve enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyor.