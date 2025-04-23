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Van'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Verildi

Van'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Verildi
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Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sının cenazesi Hakkari'ye getirilerek çeşitli mezarlıklarda gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenine yerel yöneticiler ve binlerce kişi katıldı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden 6'sının cenazesi, Hakkari'ye getirildi. Fadıl Korkmaz (73) ile Gülcan (40) ve Selim Kaya (41) çiftinin cenazeleri Biçer Mahallesi'ndeki Kalealtı Mezarlığı'nda, Dindar Engin'in cenazesi Gazi Mahallesi'ndeki Gopsi Mezarlığı'nda, Erkan Koç'un cenazesi Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'nda, Yıldız Erik'in cenazesi de Merzan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Feyaz Dara, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Dem Parti İl Başkanı Kadir Şahin, görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kentteki STK temsilcileri, kanaat önderleri ve binlerce kişi katıldı.

Mehmet Yacan ve Metin Kandemir'in cenazeleri ise Van'da defnedildi.

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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