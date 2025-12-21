Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı
Van'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen donarak buzla kaplandı. Geçen hafta kar yağışının ardından hava sıcaklıkları sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Van-Özalp kara yolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel