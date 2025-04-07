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Van'daki Sazlık Alanında Yangın Çıktı

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Van'ın Gevaş ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tahkikat başlattı.

Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alan yandı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda çıkan yangın itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam 20.35 sularında Gevaş ilçesinde bağlı Akdamar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgenin bataklık olmasından dolayı alana itfaiye aracı giremeyince yangına itfaiye erleri kürekle müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, jandarmaya konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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