Haberler

Van'daki "Anne Oteli"nde bu yıl 2 bin anne misafir edildi

Van'daki 'Anne Oteli'nde bu yıl 2 bin anne misafir edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Anne Oteli, kış aylarında zorluk yaşayan hamile kadınlar ve çocukları tedavi gören annelere hizmet vererek bir yılda 2 bin anneyi konuk etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Anne Oteli, bir yılda 2 bin anneyi misafir etti.

Anne Oteli'nde, özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan yerleşim yerlerindeki hamile kadınlar ile çocukları tedavi gören annelere hizmet veriliyor.

Yemekhane, dinlenme ve emzirme odaları bulunan 50 yatak kapasiteli otelde, bu yıl 2 bin anne misafir edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, Anne Oteli'nin 2018'de Sağlık Bakanlığınca hizmete açıldığını söyledi.

Doğum sonrası yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle bebekleri yoğun bakımda tutulan annelerin de otelde kalabildiğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Gebelik sürecinde zorluklarla karşılaşan anneler için otel oluşturuldu. İlimiz geniş coğrafyaya dağılmış. Uzak yerlerden gelen anneleri burada misafir ederek riski minimize ediyoruz. Burada konforlu bir ortam oluşturuyoruz. Yeni doğum yapan anneleri, bebeklerini rahat emzirebilmesi ve bebekle temasını sürdürebilmesi için otelimizde misafir ederek tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda personelimiz tarafından annelere eğitimler veriliyor."

Otelde kalan anne İkra Çakır ise "10 gün önce doğum yaptım. Çocuğum erken doğduğu için kuvözde kaldı. O süreç halen devam ediyor. Ben de Anne Oteli'nde kalıyorum. Personel bizimle ilgileniyor, memnun kaldık. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title