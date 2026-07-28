Haberler

Van'da Çiftçiye Kiraz Bahçesiyle Alternatif Tarım Modeli

Van'da Çiftçiye Kiraz Bahçesiyle Alternatif Tarım Modeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde ziraat mühendisi Özlek çifti, 6 yıl önce kurdukları kiraz bahçesiyle alternatif tarımı yaygınlaştırarak çevre çiftçilere örnek oldu ve ilçede 20 yeni kiraz bahçesi oluşmasını sağladı.

Van'ın Erciş ilçesinde, ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek ve eşi Gamze Özlek, 6 yıl önce kurdukları kiraz bahçesiyle bölgede alternatif tarımsal üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Salihiye Mahallesi'nde yaşayan Özlek çifti, elma, kayısı ve hububat üretiminin yaygın olduğu bölgede farklı bir ürün yetiştirmek amacıyla 5 dekarlık alanda Türk ziraat mühendislerince geliştirilen "0900 Ziraat" kiraz çeşidinden 340 fidanla bahçe kurdu.

Üç yıldır ekonomik olarak hasat yapan çift, bu yıl yaklaşık 5 ton kiraz elde ederek, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine gönderdi.

Kurdukları bahçeyle çevredeki çiftçilere de örnek olan Özlek çifti, kendilerini ziyaret eden üreticilerin kiraz yetiştiriciliğine yönelmesine katkı sundu. İlçede son yıllarda yaklaşık 20 kiraz bahçesi oluşturuldu.

Ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek, AA muhabirine, ailesinin dört kuşaktır çiftçilik yaptığını söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra aile işletmesinde çalışmaya başladığını belirten Özlek, bölgede yaygın ürünlerin dışında alternatif tarıma yönelmek istediklerini anlattı.

Özlek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde elma, kayısı, hububat gibi ürünler yaygın olarak yetiştiriliyordu. Biz de eşimle bölgede kiraz yetiştiriciliği yapmaya karar verdik. Yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz kiraz bahçesinde 3 yıldır ekonomik olarak ürün toplamaktayız. Hasat ettiğimiz kirazları Türkiye'nin birçok iline göndermekteyiz. Kiraz katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçilerimize örnek bir bahçe tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Bahçemizi ziyaret eden çiftçilerin kendi bahçelerini kurmalarına vesile olduk. İlçemizde yaklaşık 20 kiraz bahçesi tesis edildi."

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir

Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de tanıttılar

Ünlü golcünün transferini Şırnak'taki Kırmızı Medrese'de duyurdular
Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

Gornik Zabrze maçı öncesi deprem
Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

Temizlik işçisi buldu: İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest