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Van'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Van'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

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Van'da dün başlayan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması başlattı.

Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Van'da dün başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çığ riski nedeniyle dönem dönem trafiğe kapatılan, Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgede de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle sürücülerle zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışması başlattı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Van Güncel Haberler

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