Van'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Altaylı ve Oğuz caddelerinde yol yenileme çalışmaları sürdürmekte. Çalışmalar kapsamında drenaj hattı, kaldırım ve sıcak asfalt serimi yapılarak, vatandaşların ulaşımı daha konforlu hale getirilecek. Yerel halk, bu yeniliklerin trafik yoğunluğunu azaltacağını düşünüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Altaylı ve Oğuz caddelerindeki yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altaylı ve Oğuz caddelerinin baştan sona yenilenerek vatandaşların daha konforlu yollarda ulaşımının sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu caddelerde drenaj hattı, kaldırım ve sıcak asfalt serimi yaparak caddeleri kısa sürede açmayı hedefliyor.

Vatandaşlardan Emin Aras, cadde yenilendiğinde kentin trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.

Kentte önemli çalışmaların yapıldığını dile getiren Aras, "İlimiz güzel şeylere layık. İnşallah diğer yollarımız da bu şekilde yenilenir. Çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
