Van'da yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde hayvanlarını otlatan besici S.G'ye yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan besici hastaneye kaldırıldı.
Parmakkapı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan besici S.G'nin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan besici, sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Çelik