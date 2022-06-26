Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı VAN'ın Gürpınar ilçesinde, gök gürültülü sağanak sırasında bulundukları alana yıldırım düşmesi sonucu 63 küçükbaş öldü, çoban yaralandı. VAN'ın Gürpınar ilçesinde, gök gürültülü sağanak sırasında bulundukları alana yıldırım düşmesi sonucu 63 küçükbaş öldü, çoban yaralandı. Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisine dün akşam yıldırım düştü. Olayda bölgeye otlamaya götürülen küçükbaşlardan 63'ü öldü, çoban Sadık Armutçu da yaralandı. Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu'yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. FOTOĞRFLI Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Güncel Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.