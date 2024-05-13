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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu

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Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düştü. Bu sırada görevli olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan (36) şehit oldu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi ve Şeylan'ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde, üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Kentte iki günden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düştü.

Bu sırada bölgede görevli güvenlik korucusu Çetin Şeylan (36), yıldırımın isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Şeylan'ın cenazesi, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alan şehidin yakınları hastaneye akın etti.

Kaynak: AA / Güncel

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