Van'da yeni açılacak yollarda alt yapı çalışması başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol güzergahında alt yapı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik yükünün azaltılması amacıyla alternatif yol çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu Caddesi'ndeki Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin trafik yoğunluğunu düşürmek için çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol açılıyor.

VASKİ ekipleri de söz konusu yolda alt yapı faaliyetlerini yürütüyor. Bölgede yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmayla bölgenin atık su alt yapısının güçlendirilmesi, kapasitenin artırılması ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek olası alt yapı sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.