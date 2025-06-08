Van'da Yasak Dönemde 19 Ton Ölü İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'da Yasak Dönemde 19 Ton Ölü İnci Kefali Ele Geçirildi
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Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak avlanma döneminde 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali bulundu. Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme dönemi boyunca koruma altında.

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, avlanması yasak olan dönemde 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler de aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Yalındüzü mevkisinde kaçak avcılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dere kenarında, çuvallar içerisinde, 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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