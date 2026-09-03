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Van'da Yasa Dışı Kuş Avına Drone ile Suçüstü: Ceza ve Tazminat

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'ın Muradiye ilçesinde dron destekli izleme sırasında yasa dışı yırtıcı kuş avlayan bir kişiyi tespit etti. Şahsa idari para cezası verilirken, canlı mühre olarak kullanılan üç kaya güvercini kurtarılarak doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Van'da yapılan dron destekli izleme çalışmalarında, yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan kişiye idari para cezası ve tazminat kararı uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Van'ın Muradiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak dron destekli izleme çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, çalışmalar kapsamında, yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan bir kişinin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Şahsın, canlı mühre olarak kullandığı üç kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulanırken tedavileri tamamlanan güvercinler yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yaban hayatını korumak, doğal yaşamı geleceğe taşımak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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